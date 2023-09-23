Мама Кузьмы Скрябина Ольга Михайловна Кузьменко скончалась в возрасте 76 лет.

Трагическое известие сообщили на официальной странице благотворительного фонда имени Кузьмы Скрябина в Facebook.

"Эта потеря тяжела для нас всех. Ольга Михайловна была действительно замечательным и душевным человеком, с большим сердцем. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты, а душу усопшей принять в Царство Небесное. Пусть земля ей будет пухом! Разделяем боль и горе родных! Вечная и светлая память! Мы будем скучать", — написали представители фонда имени Кузьмы Скрябина.

Мама Кузьмы Скрябина работала преподавательницей фортепиано в музыкальной школе. Кроме того, Ольга Михайловна имела мастерскую по производству керамических колокольчиков и ангелов.

После гибели Андрея Кузьменко в ДТП в 2015 году Ольга Михайловна издала три книги, посвященные сыну: «Моя дорогая птица. Мамина книга», «Группа "Скрябин" и друзья по сцене», «Колыбельная для Андрюши».

Напомним, утром 2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко разбился в аварии у села Лозоватка на Днепропетровщине. Музыкант возвращался с концерта в Кривом Роге, когда его внедорожник Toyota Sequoia, двигаясь по скользкой от дождя дороге, вылетел на встречную полосу и столкнулся с молоковозом "ГАЗ 53". 46-летний Кузьма погиб на месте от полученных травм.

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