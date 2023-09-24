Популярный интервьюер и радиоведущий Слава Демин рассказал, как актер, осужденный за убийство, теперь стал героем в рф.

Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал, что российский актер, звезда сериала "Реальные пацаны" и фильма "Географ глобус пробил" Александр Килин добровольно вызвался на войну убивать украинцев.

"Но здесь есть одно но и интересный факт: в 2015-м году этого Килина осудили на 18 лет колонии строгого режима за изнасилование и жестокое убийство 19-летней студентки. Убийца нанес девушке 12 ударов куском бетона по голове и задушил. 10 лет этот Килин отбывал свой тюремный срок в исправительной колонии и здесь вдруг вызывался на войну против Украины и из жестокого убийцы в СМИ российских стал героем россии-матушки", - заявил Слава Демин.

Но, как отметил Демин, пробыл на фронте Александр Килин недолго.

"По сообщению парашкинских СМИ, он получил ранение и сейчас находится в госпитале с серьезными проблемами со слухом. Ну, вероятно, что теперь он для службы вообще не пригоден. Видите ли, вся параша в одном Килине", - добавил Слава Демин.

Кроме того, Слава Демин рассказал о позоре еще одного российского актера. Дмитрий Харатьян заявил, что готов отправить своего 25-летнего сына Ивана на фронт.

"Говорит, у парня проблемы со здоровьем, впрочем косить не будет. Ну, судя по всему, и у Харатьяна проблемы со здоровьем. По словам этого российского актера, его наследник уже стал на учет и ждет повестку. А мы, друзья, ждем слезки алкаша Димки рядом с черненьким пакетиком", - заявил ведущий.

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