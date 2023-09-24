Популярная украинская актриса и героиня реалити-шоу "Холостяка" Ксения Мишина привлекла внимание своих поклонников новым обращением в сети. В этот раз Мишина высказалась об успешных женщинах, чем спровоцировалп серьезные обсуждения.

«За каждой успешной женщиной стоит... никто! Или - тысячи встреч, ситуаций, трудностей, моментов, возможностей, улыбок, факапов, историй. Да, дорога к личному гению терниста, но он того стоит. Потому что с ним тебе уже ничего не страшно» - заявила Мишина.

В сети решили поддержать артистку и также выразить свое мнение. Некоторые не согласились с мнением Мишиной:

«Может и успешная, но счастьем ваше лицо не сияет; А как измеряется выражение «успешная женщина»??? Это такое общеразмазанное понятие; Родители, они родили и выходили, вырастили, и научили всему, отвели в школу, занимались вашей учебой, помогали, заботились о вашей жизни, подсказывали вам;

Меня зацепила эта тема. А что такое успешная женщина??? Живущая в деревне в комфортном достав с мужем и двумя детьми, со своим маленьким огородом и курочками, ее любят, так есть свои мамские проблемы, но она любима в любит, все вместе с мужем, обычная любящая семья

Или бизнес вумен – главный директор всемирно известной корпорации! Одна! Но очень умная, перспективная, образованная, с высокими доходами, хорошая».

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