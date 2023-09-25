Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить хачапури на сковороде.

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты (на 4 хачапуре):

250 г муки (+ для подпила)

100 мл кефира 2,5%

1 яйцо

щепотка соли

щепотка сахара

½ ч. л. разрыхлителя

2 ст. л. подсолнечного масла

Для начинки "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет:

250 г сыра сулугуни

100 г сливочного масла

1 яйцо

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко в миске смешивает муку, яйцо и кефир, добавляет по щепотке соли и сахара, разрыхлитель и растительное масло. Тесто перемешиваем с помощью ложки, а затем хорошо вымешиваем руками. Формируем из теста шар и даем ему отдохнуть 15 минут

Тем временем готовим начинку. Для этого победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко натирает на грубой терке сыр сулугуни и сливочное масло. Добавляем в миску с сыром и маслом яйцо и хорошо перемешиваем.

Тесто делим на четыре равные части и на подпыленной мукой рабочей поверхности раскатываем каждую из них в форме круга диаметром около 25 см. Внутрь каждого выкладываем сырную начинку и залепливаем тесто по кругу, от краев к центру.

Сформированные хачапури "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко переворачивает швом вниз и слегка раскатывает их скалкой.

Жарим хачапури на разогретой сковороде поочередно, примерно по 3 минуты с каждой стороны, не накрывая крышкой.

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