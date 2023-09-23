На ютуб-канале "Голосу країни" появился фрагмент выпуска нового сезона, в котором показали историю молодой аптекарши Александры Клименко из Киева, которая уже покорила тик-ток своими песнями и танцами на работе.

Девушка рассказала, что поет она давно и везде. Даже рабочее место превратила в площадку для съемки песенных тик-токов.

"Музыка – это воздух, ну стиль жизни. Я пою везде. Я пою в аптеке. Я завела тик-ток, у меня начинают залетать видео. Для меня "Голос" – это та ступенька, тот самый важный этап, чтобы потом построить свою настоящую карьеру супер-супер звезды. Мне бы очень этого хотелось", - поделилась Александра Клименко.

Для выступления на сцене "Голосу країни" девушка выбрала композицию Hush-Hush. Однако, волнение помешало Александре идеально исполнить песню, и, к сожалению, тренеры к ней не обернулись. Правда все четверо тренеров отметили потенциал Александры и просили ее развиваться и приходить в следующем сезоне.

В комментариях к видео выступления Александры украинцы поддержали поющую аптекаршу:

"Не все должны приходить профессионалами и сразу готовыми артистами. Тренеры для того и сидят чтобы чему-то научить, что-то подправить".

"Какая хорошая исполнительница и голос! Думаю, как раз таким надо давать шанс идти дальше в Голосе и с помощью профессионалов все увидели бы и работу команды, и раскрытый талант".

"Проект Голос не стоит того, чтобы так расстраиваться. В жизни есть гораздо более важные дела. Продолжай петь и радоваться".

"Невероятный голос. Жаль, что судьи ошиблись и не выбрали эту прекрасную девушку".

"Видно, что сильная девушка. Ты молодец, не сдавайся!".

"Невероятное выступление. Очень жаль, что судьи совершили большую ошибку".

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