На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился своим собственным рецептом украинского борща в видео. Он рассказал о своей встрече с украинским борщем семь лет назад и о том, как он решил приготовить этот борщ в Канаде по своему собственному рецепту с секретными ингредиентами.
Рецепт украинского борща от Эктора Хименес-Браво:
Ингредиенты:
- 150 г картофеля
- 180 г свёклы
- 30 г белого лука
- 30 г зелёного лука
- 30 г болгарского перца
- 50 г моркови
- 150 г помидоров
- 200 г капусты
- 200 г красной фасоли (готовой)
- 2 ст. ложки томатной пасты
- Готовые ребра говяжьи с мясом (с бульоном)
- 3 литра говяжьего бульона
- 1 ст. ложка яблочного уксуса
- Чеснок (2 зубчика)
- Микс специй: кориандр, укроп, тмин, лавровый лист, паприка, соль
- Свиной жир для жарки и шкварок
- Сметана (для подачи)
- Петрушка
Способ приготовления:
Приготовьте говяжий бульон, положив мясо в кастрюлю, залив водой и добавив перец, лавровый лист. Варите на небольшом огне после кипения в течение 40-50 минут, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Подготовьте микс специй, смешав их с чесноком в ступке, затем добавьте соль, как показано в видео.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, подготовьте заправку: обжаривайте белый лук с болгарским перцем на свином жире до мягкости, затем добавьте морковь и продолжайте обжаривать. Добавьте томаты, микс специй и черный перец.
Подлейте немного бульона, чтобы получился соус. Затем добавьте свёклу и снова подлейте бульон, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Добавьте нарезанную кубиками капусту, томатную пасту и картофель. Снова подлейте бульон.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, смешайте готовые рёбра, заправку, красную фасоль и оставшийся бульон в кастрюле. Подавайте борщ с сметаной, шкварками и петрушкой.
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