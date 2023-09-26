На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился своим собственным рецептом украинского борща в видео. Он рассказал о своей встрече с украинским борщем семь лет назад и о том, как он решил приготовить этот борщ в Канаде по своему собственному рецепту с секретными ингредиентами.

Рецепт украинского борща от Эктора Хименес-Браво:

Ингредиенты:

150 г картофеля

180 г свёклы

30 г белого лука

30 г зелёного лука

30 г болгарского перца

50 г моркови

150 г помидоров

200 г капусты

200 г красной фасоли (готовой)

2 ст. ложки томатной пасты

Готовые ребра говяжьи с мясом (с бульоном)

3 литра говяжьего бульона

1 ст. ложка яблочного уксуса

Чеснок (2 зубчика)

Микс специй: кориандр, укроп, тмин, лавровый лист, паприка, соль

Свиной жир для жарки и шкварок

Сметана (для подачи)

Петрушка

Способ приготовления:

Приготовьте говяжий бульон, положив мясо в кастрюлю, залив водой и добавив перец, лавровый лист. Варите на небольшом огне после кипения в течение 40-50 минут, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Подготовьте микс специй, смешав их с чесноком в ступке, затем добавьте соль, как показано в видео.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, подготовьте заправку: обжаривайте белый лук с болгарским перцем на свином жире до мягкости, затем добавьте морковь и продолжайте обжаривать. Добавьте томаты, микс специй и черный перец.

Подлейте немного бульона, чтобы получился соус. Затем добавьте свёклу и снова подлейте бульон, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавьте нарезанную кубиками капусту, томатную пасту и картофель. Снова подлейте бульон.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, смешайте готовые рёбра, заправку, красную фасоль и оставшийся бульон в кастрюле. Подавайте борщ с сметаной, шкварками и петрушкой.

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