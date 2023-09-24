В этот раз на своей странице в Instagram Александр Педан рассказал, что в первый раз задумался о символах нашей страны, когда как-то давно за границей встретил молодого парня из Австралии.

"Он показал мне тату в виде трезубца, который сделал из-за "красивой картинки". Я попытался объяснить, какое именно значение заложено в этот символ. Тогда и подумать не мог, что мы в прямом смысле этого слова будем бороться за нашу волю. А вообще мы уже давно не говорим только о вышиванке, ведь обрели много других символов во время борьбы со злом", — пишет Александр Педан.

Педан поделился несколькими символами, которые стали для него особенными. Так, например, символом устойчивости для него стал профессор Ужгородского национального университета Фёдор Шандор, который с передовой вел онлайн-лекции для своих студентов.

"Символ веры: А это бутылка "Артемовского" шампанского из последней партии, которая была изготовлена ​​в городе-герое Бахмуте. Ведь даже в самые страшные времена должны верить в нашу победу", - отметил Александр Педан.

Александр Педан добавил, что символ смелости сейчас – это наши дети, стоящие на блокпостах. Ведущий признался, что мечтает о том, чтобы дети не называли себя в будущем "детьми войны", а считали себя "детьми победы".

Кроме того, ведущий отметил символ несокрушимости - наших волонтеров, символ безопасности - пса Патрона, символ любви - аистов, а также символ борьбы - правило "Вместо утреннего кофе - донат на ВСУ".

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Напомним, Александр Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.

Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.

Также Politeka писала, что Александр Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.