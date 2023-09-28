Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась своим секретным рецептом приготовления маринованных слив. Она назвала этот рецепт "секретным из Одессы" и считает его отличным дополнением к столу во время визита гостей. "Мастер Шеф" Литвинова рекомендует использовать сливы венгерки для этого блюда.

Ингредиенты:

5 кг слив

1,5 кг сахара

0,5 литра 9% уксуса

20 грамм лаврового листа

20 грамм черного перца горошком

20 грамм душистого перца горошком

5-6 гвоздик

Приготовление:

Приготовьте сироп, смешав уксус и сахар, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Упакуйте все специи в марли и завяжите мешочек.

Положите мешочек со специями в сливы.

"Мастер Шеф" Литвинова рассказала, залейте помытые сливы только что закипевшим сиропом.

Дайте настояться в течение 8-10 часов.

Отцедите сироп и вновь доведите его до кипения, затем залейте сливы. Повторите эту процедуру 14 раз. Не извлекайте мешочек со специями, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Повторяйте этот процесс в течение 7 дней подряд.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, в последний день вскипятите сироп вместе со сливами и закройте их в чистых банках с металлическими крышками, без специй.

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