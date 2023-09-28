Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась своим секретным рецептом приготовления маринованных слив. Она назвала этот рецепт "секретным из Одессы" и считает его отличным дополнением к столу во время визита гостей. "Мастер Шеф" Литвинова рекомендует использовать сливы венгерки для этого блюда.
Ингредиенты:
- 5 кг слив
- 1,5 кг сахара
- 0,5 литра 9% уксуса
- 20 грамм лаврового листа
- 20 грамм черного перца горошком
- 20 грамм душистого перца горошком
- 5-6 гвоздик
Приготовление:
Приготовьте сироп, смешав уксус и сахар, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Упакуйте все специи в марли и завяжите мешочек.
Положите мешочек со специями в сливы.
"Мастер Шеф" Литвинова рассказала, залейте помытые сливы только что закипевшим сиропом.
Дайте настояться в течение 8-10 часов.
Отцедите сироп и вновь доведите его до кипения, затем залейте сливы. Повторите эту процедуру 14 раз. Не извлекайте мешочек со специями, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
Повторяйте этот процесс в течение 7 дней подряд.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, в последний день вскипятите сироп вместе со сливами и закройте их в чистых банках с металлическими крышками, без специй.
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