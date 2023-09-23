Известный интервьюер и радиоведущий Слава Демин рассказал о новом скандале с участием Андрея Данилко после его выступления в США.

Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал, что Андрей Данилко во время гастролей Верки Сердючки по Америке попал в скандал из-за объятий с так называемым "хорошим русским" блогером Рустамом Солнцевым.

"Украинский артист встретился со звездой "Дома 2" во время своего тура по Северной Америке. Ну и мужчины сфотографировались и записали несколько видео, которыми, собственно, и поделился этот россиянин. Сеть мгновенно разразилась критикой в ​​сторону Андрея Данилко", — заявил Слава Демин.

Демин добавил, что менеджмент Андрея Данилко дал журналистам комментарий, в котором они отметили, что Данилко и Солнцев — давние знакомые, поэтому ничего удивительного в том, что они увиделись после выступления певца, нет, и у Рустама якобы антивоенная и антипутинская позиция.

Кроме того, Слава Демин рассказал, что так называемая мама Верки Сердючки Инна Билоконь одевает, чтобы выглядеть в соответствии со своим сценическим образом. Оказывается, для такого вида Инна, сама по себе худенькая, одевает специальный паралоновый костюм.

Ведущий показал, как выглядит этот костюм, а также как он выглядит уже на сцене.

"Когда-то Андрей Данилко тоже говорил, что он одевает специальный костюм, чтобы выглядеть в роли Верки Сердючки, и когда на сцене жарко, то в этом костюме можно стать вареной сосиской", - добавил Слава Демин.

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