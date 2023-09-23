Гороскоп Таро на 23 сентября 2023 года, сегодня Луна будет в Козероге, что усилит наше чтение карт Таро.

Итак, вот гороскоп Таро для вашего знака зодиака на 23 сентября 2023 года.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Семерка Мечей.

Планируйте, замышляйте и разрабатывайте стратегию – вот название игры сегодня. Эта карта Таро — знак того, что вы должны работать ради того, чего хотите, но вам также нужен план игры. Сегодня выделите немного времени, чтобы сосредоточиться на своих больших целях. Если вы планируете изменить свою жизнь, не торопитесь и не будьте импульсивными. Составьте план, чтобы знать, чего ожидать, и подготовиться.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Тройка Мечей.

Если вы задавались вопросом о верности вашего партнера, эта карта Таро может означать, что в ваших отношениях есть третья сторона, которая нарушает вашу интимную связь и отвлекает ее внимание от вас. Но если вы одиноки и не привязаны к себе, эта карта Таро может указывать на то, что кто-то не честен с вами. Их лояльность поставлена ​​под угрозу.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей.

Вы много работаете, и грустно осознавать, что кто-то другой получает высокую оценку за вашу работу. Вы хотите получить кредит там, где это необходимо. Поэтому сегодня вместо того, чтобы молчать или улыбаться, когда другие ценят не того человека, вы с уважением изложите свою позицию и дадите другим понять, что вы хотите, чтобы вас признали.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Башня.

Неприятности не всегда предсказуемы. Сегодняшняя карта Таро Башня показывает, что вы можете внезапно столкнуться с неприятностями, которых вы не вызвали и не ожидали. Этот разрушительный момент будет мимолетным. Вам не нужно ничего просить или делать, но дайте ему время, необходимое для решения.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Мир

Вы можете делать все, что захотите. Карта Таро «Мир» дает вам понять, что мир у ваших ног. Если вы видите это мысленным взором и чувствуете необходимость воплотить эту мечту в жизнь, то между вами и другими стоит только одно — ваше мышление.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Солнце.

Улыбка. С чем бы вы ни столкнулись, у проблемы всегда есть светлая сторона. Сегодня вы звездный человек, находчивый и стойкий человек. Вы можете ориентироваться в ситуации, в которой другие потеряли бы себя. Но вместо этого ваш внутренний свет ярко сиял и покорил сердца многих.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Пятерка Жезлов.

Больно, когда ты делишься с кем-то своей идеей, а он решает сделать то, что ты планировал. Дело в том, что вы получили ценный урок о доверии другим. Человеку можно доверять до некоторой степени, и тогда он должен дать результаты.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Десятка Кубков.

Для вас это эмоциональное время. Вас очень поддерживают люди в вашей жизни. Они находят радость в ваших достижениях, и вы выигрываете, будучи лучшей версией себя, какой только можете быть. Доверься своему сердцу, Скорпион. Это никогда не поведет вас неправильно.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Иерофант.

Для всего есть время и место, в том числе для больших перемен в жизни. Иногда единственный способ получить то, что вы хотите, — это следовать тому, что уже есть. Вы можете чувствовать, что вам нужно стараться больше или работать быстрее, но правда в том, что вы можете просто делать то, что делалось всегда, и предлагать свои яркие идеи, чтобы увидеть, на каком уровне находятся люди.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Король Пентаклей.

Возможно, у вас не так много, но тем, что у вас есть, вы готовы поделиться и заплатить за это вперед. Сегодня вы видите возможность сделать человеку подарок или поддержать его денежным пожертвованием. Этот день выявляет мягкость вашего сердца, что проявляется во многом.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Король Кубков.

Сегодня может быть один из тех дней, когда ваши чувства берут верх. Вы руководите своими эмоциями и интуицией. Ваши инстинкты остры, и это хорошо для тех, кто зависит от вашего принятия решений.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

Счета и финансы могут заставить вас задуматься, сможете ли вы когда-нибудь свести концы с концами и оставить немного денег на черный день. Эта карта Таро дает вам знать, что вы это сделаете. Что-то хорошее изменится и принесет вам повышение по службе или повышение должности. Скоро у вас все будет хорошо.

Источник: yourtango.

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