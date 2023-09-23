Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал, как общественный деятель и блогер Сергей Стерненко потроллил певицу украинского происхождения MARUV, продавшуюся россиянам.

"Звание "чмоня недели" на этот раз получает певица MARUV. Украинский блогер и активист Сергей Стерненко обратился к артистке в соцсети X, а это бывший Twitter, и Сергей обратился к MARUV под ее видео, чтобы помогла ему со сбором средств, но чудо — MARUV сразу заблокировала Сергея", - заявил Слава Демин.

Демин добавил, что Стерненко решил не сдаваться и своим коротким общением с артисткой поделился с пользователями сети, которые устроили флешмоб "Помоги MARUV задонатить на дроны".

"Этот флешмоб приобрел такую ​​популярность, что исполнительнице пришлось удалить свой аккаунт с прежнего Twitter, но юзеры переключились на ее Instagram, где настойчиво спрашивают, забросила ли она деньги на дроны. Некоторые украинцы, кстати, поблагодарили девушку за ее работу двойного агента, кто-то заметил даже, что Анна идет по пути Ани Лорак, которая уже давно бомбит Москву", — добавил Слава Демин.

Кроме того, Слава Демин рассказал, что снова российские песни появились в трендах украинского Ютуба. На первом месте в трендах держится песня Макса Барских "Зорепад", на втором - украинский ремейк песни Тины Кароль "Ноченька", который спел молодой украинский певец OKS, а вот на третьем месте в украинских музыкальных трендах оказался Morgenshtern.

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