Юная участница пришла на "Голос країни" и поделилась своей историей, как вынуждено уехала из родного города на Донеччине.

На ютуб-канале "Голосу країни" появился фрагмент выпуска нового сезона, в котором показали историю юной певицы Христины Стариковой из Мирнограда на Донеччине. Девушка вынуждено уехала в Киев, так как в ее шахтерском городке стало небезопасно.

По словам 17-летней девушки, она выросла в таком "не творческом" городе, но всегда стремилась к творчеству и музыке, выступала на всех городских мероприятиях. И сейчас она мечтает, что когда-нибудь споет гимн Украины на День независимости в родном городе.

"Сейчас из-за военных действий в моем городке, я живу в Киеве. Учусь, пытаюсь проживать свою жизнь, но, конечно, очень тяжело. Потому что очень скучаю по родному городу", - поделилась Христина Старикова.

Надо сказать, что девушка поразила своей историей не только зрителей, но и тренеров. А еще впечатлила их невероятным особенным вокалом. К участнице развернулись все четыре тренера, каждый из них пытался заманить девушку в свою команду. Однако, свое предпочтение Христина Старикова отдала Юлии Саниной и отправилась в ее команду.

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