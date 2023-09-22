Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал пресс-конференцию Пескова, который комментирует состояние Кадырова.

Как известно, в последнее время поползли слухи об ухудшении состояния здоровья Кадырова, а некоторые и вовсе говорят о его смерти. Так, Юрий Великий в образе Пескова прокомментировал ситуацию в присущем ему стиле.

В подписи к публикации Юрий Великий написал: "В последнее время ходит много слухов о состоянии здоровья Кадырова. Одни оптимистично говорят, что его уже нет, другие печально сообщают, что он ещё есть. Но только узкий круг знает, что происходит на самом деле. И этот УСкий круг находится под усами ПЕСКОВА. На этот раз Дмитрий Сергеевич поведает всю "правду", что же на самом деле со здоровьем Дон Дона".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию, которую показал Юрий Великий:

"Песков – лучше настоящего. Текст – шедевр. При фразе про "состояние в миллиардах" упала под стол от смеха. Браво!".

"Рамзан Мордатович! Ну Письков, как всегда, умеет наморосить – четко и не о чем! Спасибо Юрий, что прояснили ситуацию с кадриловым!".

"Наконец мы услышали правду и об Айране Кефировиче и о Фазане Ондатровиче! Браво-брависсимо, Юрий и авторы текста!".

"Миниатюра, ее исполнение и декорации – супер!".

"Кадырова рассмешили до смерти эти пародии".

"Классно! Настоящий Песков не настоящий!".

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