Известная певица Светлана Тарабарова рассказала, как спела с Козловским и что думает о его мобилизации.

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая во время войны в третий раз стала мамой, рассказала о своем сотрудничестве с Виталием Козловским. Как известно, около полугода назад Светлана Тарабарова и Виталий Козловский выпустили дуэтную композицию "Струни", которую посвятили погибшим украинским защитникам. Позже стало известно, что и сам Козловский получил повестку и отправился в ряды ВСУ.

О своем отношении к Виталию Козловскому Светлана Тарабарова рассказала в интервью на телеканале "ДОМ".

По словам певицы, когда Виталий предложил ей сделать дуэт и сбросил текст песни, она плакала.

"Когда он прислал мне эту песню и предложил спеть… Во-первых, я плакала, потому что эта песня касается души с первых секунд, когда ты все это осознаешь. Мы сделали очень классную работу, это даже не работа, это такой зов души каждого из нас. Ведь это горе коснусь каждую семью", - рассказала Светлана Тарабарова о работе с Козловским.

Также артистка выразила свое восхищение тем, что Виталий не искал способов уклонится от мобилизации.

"Он, как настоящий мужчина, когда получил повестку, не спетлял, как говорят у нас. Не начал рассказывать, что он вступает в "испанскую терроборону". Я горжусь Виталиком", - сказала Светлана Тарабарова.

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