Кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы Оля Цибульская о забавных событиях из своей прошлой жизни. В проекте" ЧАТ ДІВЧАТ" на YouTube-канале Цибульская поделилась довольно интересными случаями из прошлых лет.



В ходе беседы она откровенно поделилась, были ли у нее были опыты в отношениях с женщинами. Один из таких моментов приключился, когда Цибульская ещё была студенткой.

Ее преследовала девушка, которая была старше Цыбульской и проявляла агрессивное поведение, проявляя настойчивость в ухаживании. Этот опыт был для Оли Цыбульской довольно странным и необычным.

"Почему-то эта девочка довольно агрессивно вела себя. То есть это не были такие ухаживания парней, когда они боятся написать. Она встречала меня с работы, она писала мне много сообщений. Она говорила, что если я не приду на встречу, то она меня все равно найдет. Немножко даже преследовала" - призналась Цибульская.

Ранее Оля Цибульская вспомнила украинского хореографа и режиссера Николая Бойченко, который известен по участию в проекте "Танцюють всі". Хореограф умер в 2018 году, когда ему было 32 года. Исполнительница призналась, что очень любит его, скучает по своему другу и ей очень не хватает Николая Бойченко.

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