Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин после скандала решил поделиться нейтральным кадром в Инстаграм. Несколько дней подряд его критиковали за слова в песне "Зрада", однако нейтральный кадр не помог Бабкину сгладить обстановку.

«9 июля 2018 г., Харьков, Саржин Яр. Каждый год собирались вместе на празднование Дня рождения Снежки и обязательно шли в Саржин Яр, чтобы окунуться. #throwbackthursday» - пишет Бабкин под кадрами.

Впрочем, украинцы не оценили жесты, которые показывают люди на представленном кадре. Мнения комментаторов сразу разделились:

«В трусах где угодно, но не у Матери Божьей. Но Вам этого не понять(; 😂 вам тоже многое не понять, к сожалению...; В Купель лезть в костюмах – это жесть; Рога руками на фоне икон, интересно;

Так говорите как будто они в церкви, давайте представим, что фото сделали сбоку и икон не видно. Люди там ходят курят, выпивают и Бог знает чем занимаются, ничего?; Человек, который несколько дней назад получил сколько хейта за правду! За правду не обидится!».

Также ранее сообщалось, после премьеры песни "Зрада" музыканта Сергея Бабкина, в которой были затронуты вопросы отношений Украины и России, украинская певица Мария Бурмака выразила свое негодование и критику в адрес музыканта. В своем посте на Facebook Бурмака выразила убеждение, что песня Бабкина демонстрирует его желание "сидеть на двух стульях" и недооценивает исторические факты и последствия.

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Напомним, жена Сергея Бабкина резко ответила на критику за выступления мужа на русском языке.

Также сообщалось, что Сергей Бабкин сообщил о трагедии с известным украинским актером.

Кроме того, Politeka.net писала о скандале, в который попал Сергей Бабкин из-за концерта.