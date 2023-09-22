Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая активно ведет социальные сети, решила поделиться в новом интервью не только личными замечаниями, но и удивила словами о коллегах.

В феврале рэп-исполнитель Потап выпустил свой трек под названием "Волонтер", который вызвал значительный резонанс в сети. Множество украинских известных личностей выразили критику в адрес этой песни.

По словам Тарабаровой, текст композиции Алексея Потапенко содержал оскорбительные высказывания о девушках из Украины. Тарабарова подчеркнула, что, даже не являясь солдатом Вооруженных Сил Украины, она по-прежнему испытала негодование, услышав данную песню.

Светлана Тарабарова поделилась, что композиция не пришлась ей по вкусу. Однако Тарабарова также отметила, что Потап извинился за свои слова, и, по ее мнению, это был правильный шаг.

"Надо держать руку на пульсе и быть на одной волне с людьми. Алексей 100% потерял эту руку на пульсе, потому что написать такое об украинских девушках – это очень обидно! Я не в форме, но почувствовала, как мне неприятно и больно. Но, настолько я знаю, Алексей извинился" - поделилась Тарабарова.

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