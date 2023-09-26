На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился в Instagram рецептом приготовления блюда из слоеного теста с аппетитной начинкой.

"Пора разнообразить свой рацион и попробовать вкусное, а главное, быстрое в приготовлении блюдо: тарт из слоеного теста с беконом и моцареллой!" - написал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 1 лист;

Мед – 1–2 ст. ложки;

Бекон – 50 г;

Груша – 1 шт.;

Сыр моцарелла – 100 г;

Желток (для смазки) – 1 шт.

Приготовление:

Раскладываем пергаментную бумагу на противне и наносим мед в виде трех слоев, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво;

На мед кладем бекон, кусочек груши, натертый творог и 1/3 листа слоеного теста;

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, смазываем торты желтком и выпекаем их 15 минут при 180°C.

Пергамент справляется на отлично: тесто не пригорает, и сам пергамент легко отделяется от формы и тортов.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво подмечает, а чтобы взять готовые угощения с собой на прогулку, я использовал специальные пакеты-слайдеры, которые помогли сохранить пищу целой и невредимой.

PS: Если у вас нет меда, его можно заменить коричневым сахаром, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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