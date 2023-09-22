Известная телеведущая и мама троих детей Екатерина Осадчая шокирована тем, что произошло и не понимает, как такое вообще может происходить в Украине.

Екатерина Осадчая ошеломлена издевательствами в одном из ТЦК, пишет Politeka.net.

«Вы наверняка слышали о том, как представители ТЦК задержали мужчину, привезли в военкомат и шесть дней пытали – избивали и морили голодом заставляя подписать согласие иди на фронт.

Да, здесь можно долго ставить под сомнение нравственное лицо мужчины, который не хочет служить и вообще хотел убежать. Но есть одно большое «НО»! Нет таких причин в мире, которые позволяют одному человеку пытать другого!», - написала на своей странице в Инстаграм Катя Осадчая.

Осадчая подчеркнула, что этой информации уже несколько дней, однако заговорить на эту тему она смогла только сейчас.

«…Я не могла прийти в себя, чтобы написать. Да, мы знаем, что мир не идеален, так мы знаем, что и среди украинцев есть разные люди и даже не совсем люди. Но дно все глубже и сложно это постичь», - отметила Катя Осадчая.

Телеведущая призналась, что у нее нет слез, слов и иногда не хватает сил.

«Давайте будем добрыми, отзывчивыми, участливыми, понимающими и разумными. Я очень хочу, чтобы сработала мышечная память наших душ и мы вспомнили, какими мы были первые месяцы полномасштабного вторжения, когда враг был один, когда не ссорились между собой, когда все были одним целым», - написала Катя Осадчая.

Осадчая также выразила надежду на работу ДБР и, что все виновные окажутся за решеткой.

Напомним, на днях Государственное бюро расследований задержало заместителя начальника одного из отделов Самборского Территориального центра комплектования и социальной поддержки и военнослужащего-водителя этого отдела, причастных к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата.

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