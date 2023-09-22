Комик Андрея Щегеля мало того, что сбежал во время гастролей, так еще и оскандалился совими заявлениями после этого.

В марте этого года скандальный украинский комик и стендапер Андрей Щегель сбежал во время гастролей, а потом еще и оскандалился совими заявлениями. Теперь на артиста подали в суд за нарушение контракта и требуют миллион гривен компенсации, которые будут направлены на поддержку ВСУ.

Об этом в своем ютуб-канале сообщил Слава Демин.

Как оказалось, иск в суд на Андрея Щегеля подали основатель продюсерского центра Comedy Space и организатор благотворительных мероприятий в Европе Сергей Чудаев. Они обвиняют комика в нарушении контракта и требуют миллион гривен компенсации, которые обещают направить на поддержку Вооруженных сил Украины.

Напомним, в марте этого года Андрей Щегель на стриме у Романа Скрыпина рассказал, что сбежал в Турцию во время гастролей в Польше. До этого комик получил три повестки, а выехал за границу по разрешению Министерства культуры, как артист.

В том же стриме Андрей Щегель заявил, что ему было "некомфортно" жить в войне, и он не захотел погибать на фронте. Он высказался о военных, назвав "выбором" решение защищать Украину.

Из-за выходки Андрея Щегеля Министерство культуры усложнило процедуру выезда мужчин-артистов за пределы Украины. После этого скандала многие украинские артисты высказали свое возмущение и комику и Минкульту. Так как многие мужчины-артисты действительно выезжают за границу и собирают там серьезные суммы на поддержку украинской армии.

Сам Андрей Щегель, судя по новым фото в сети, перебрался из Турции в Америку.

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