Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 22 сентября 2023 года, верьте, что Вселенная подхватит вас, если вы упадете.

Нам предстоит принять важные решения, и сегодня, когда Луна в первой четверти находится в Стрельце, мы готовы поставить веру в центр нашей жизни.

Вот что это означает для каждого знака зодиака в астрологии, на основе сегодняшнего гороскопа Таро на 22 сентября 2023 года.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в пятницу, 22 сентября 2023 года.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Семерка Кубков.

Твоя жизнь движется в новом направлении, Овен. Возможно, вы боитесь попробовать что-то другое, потому что то, что вы знаете, дает вам чувство безопасности. Однако эта карта Таро показывает, что все, что вам нужно, — это немного веры. Когда открывается дверь возможностей, вы делаете свой первый шаг и видите, куда ведет путь. Вселенная тебя не подведет, и твоя судьба ждет тебя.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Четверка Кубков.

Ваша интуитивная природа сегодня пробуждается, и с Четверкой Кубков в качестве вашей ежедневной карты Таро кажется, что вы готовы реструктурировать какую-то область своей жизни. Возможно, вы захотите попробовать что-то, что, кажется, обречено на провал. Ваши друзья и семья могут подумать, что ваша идея нелогична. Но в глубине души вы знаете, что это правильно. Сегодня это Таро говорит, что лучше всего следовать своим инстинктам и доверять своей интуиции.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Семерка Пентаклей.

Законы изобилия сегодня работают в вашу пользу. Эта карта Таро указывает на то, что Вселенная готова открыть вам шлюзы денег и богатства. Если вы хотите найти новую работу или хотите зарабатывать больше денег, начните предпринимать шаги, чтобы это произошло. Возможно, на этой неделе вы даже получите ответ на свою молитву о большем доходе.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

Пришло время управлять своими финансами. Даже если у вас отличные привычки к расходам, всегда есть куда совершенствоваться. Эта карта Таро — знак необходимости применить многогранный подход к улучшению вашего общего финансового портфеля. Попросите финансового совета у человека, имеющего опыт управления деньгами. Читайте книги и изучайте другие формы валюты, чтобы диверсифицировать свою стратегию создания богатства.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Король Мечей.

Пришло время действовать. Блестящие идеи стоят того, чтобы над ними работать. Вы мечтали о будущем. Вы можете ясно видеть, чего хотите, и у вас нет сомнений в том, что у вас есть все необходимое для успеха. Сегодняшняя карта Таро Король Мечей говорит, что вы можете взять на себя ответственность за свою жизнь и добиваться того, чего хотите.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Справедливость

Карма сейчас на вашей стороне. Карта Таро Справедливость означает, что юридические вопросы, постановления и окончательные судебные решения будут работать в вашу пользу. Если у вас есть юридический вопрос, например развод, штраф за нарушение правил дорожного движения или дело о правонарушении, который необходимо подать, сегодня самое подходящее время для этого. Если вы ждете ответа от адвоката или хотите совета, вы найдете ответы, которые вам нужны.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Пятерка Мечей.

Ожидайте конфликта, и у вас может даже возникнуть соблазн вступить в спор о деньгах. Пятерка Мечей не всегда является положительной картой, поскольку она может указывать на стресс по финансовым вопросам. Однако вы извлечете уроки из этого опыта и станете мудрее, находя решение. Не позволяйте страху незнания, как решить кредитную проблему, помешать вам позвонить кредитору или попытаться заплатить. Сегодня столкнитесь с проблемами лицом к лицу.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Туз Мечей.

Туз Мечей дает вам зеленый свет, чтобы доверять своим мыслям и верить в себя. Если у вас есть проблемы, вы впереди игры. Сегодня у вас есть ответы на сложные ситуации, и люди уважают ваше мнение. С Тузом Мечей ваш ум остр и ясен. Это отличный день для поиска решений проблем. Молитвы услышаны.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Рыцарь Кубков.

Эта любовь настоящая. Рыцарь Кубков – символ романтики. Сегодня ваши чувства к кому-то могут показаться пугающими из-за того, насколько глубоко вы о нем заботитесь. Романтика пришла к вам из ниоткуда. Вы встретились, звезды сошлись, и облака как будто разошлись. Вы чувствуете, что встретили вторую половинку; скорее всего, у вас есть.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Пятерка Жезлов.

Не все согласятся с вашими мыслями и мнениями. Сегодня может возникнуть ощущение, будто ты один в толпе. У вас есть так много всего, что вы можете предложить, но у вас нет поддержки, чтобы почувствовать себя сильнее. Вы изо всех сил стараетесь, чтобы все работало, но все, что вы делаете, не получается так, как вы хотите. Сегодняшний день может ощущаться как подъем в гору, но не расстраивайтесь. Как только вы осознаете проблему, гораздо легче найти решение для ее решения.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Финансовые проблемы скоро станут далеким воспоминанием. Фундамент, который вам нужен, чтобы чувствовать себя финансово и эмоционально защищенным, строится по кирпичикам. Даже если вам не нравится ваша нынешняя работа, ваш упорный труд даст вам инструменты и навыки, чтобы перейти к чему-то лучшему, соответствующему вашей личности и желаниям. Это нормально — ослабить бдительность и дышать. Жизнь движется в правильном направлении.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов.

Вы так готовы к тому, что в вашей жизни произойдет что-то большое. Вы много работали, чтобы развиваться и строить свое будущее. Теперь кажется, что все происходит у вас на глазах. Так легко расслабиться и подумать, что проделанной вами работы достаточно, чтобы пройти последний отрезок пути. Тем не менее, эта карта Таро дает вам понять, что по-прежнему важно быть последовательным и делать всю работу, необходимую для осуществления ваших мечтаний.

Источник: yourtango.

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