На этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить баба гануш – популярную закуску ближневосточной кухни, но по его фирменному рецепту.

Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

5 баклажанов

120-150 г тахини (или кунжута)

2-3 зубочка чеснока

пол лимона на сок

соль, зелень, оливковое масло

Баклажаны "Мастер Шеф" Владимир Ярославский прокалывает несколько раз вилкой и запекает на гриле со всех сторон на большом огне, прямо до угольной корки.

"Так они становятся аж подкопченными. Дома такой эффект у меня получается, когда пеку так же баклажан прямо на сухой сковороде или прямо на поверхности электрической плиты😊 правда запах будет по всей квартире), а можно запекать в духовке, но уделите достаточно времени, чтобы мякоть не была излишне сочной", - объяснил судья "Мастер Шеф" Ярославский.

Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский накрывает запеченные баклажаны пленкой, дает им остыть и чистит от кожуры. К мякоти добавляет тахини, сеченый чеснок, лимонный сок, зелень кинзы и петрушки.

"Тахини - кунжутная паста. Если нет готовой можно взять кунжут, слегка поджарить его на сковороде и потом перетереть в ступке. Я добавлял сок лимона и соль, чтобы образовывалась прямо паста. А еще, думаю, что легко заменил бы кунжут на жареные семена подсолнечника, мне он к баклажану тоже очень нравится", - добавил "Мастер Шеф" Ярославский.

Чтобы вкус был нежнее, можно добавить несколько ложек густого йогурта и немножко молотой звезды, а также ароматное оливковое масло. Хорошо все перемешиваем – и баба гануш готов.

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