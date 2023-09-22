На этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить баба гануш – популярную закуску ближневосточной кухни, но по его фирменному рецепту.
Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- 5 баклажанов
- 120-150 г тахини (или кунжута)
- 2-3 зубочка чеснока
- пол лимона на сок
- соль, зелень, оливковое масло
Баклажаны "Мастер Шеф" Владимир Ярославский прокалывает несколько раз вилкой и запекает на гриле со всех сторон на большом огне, прямо до угольной корки.
"Так они становятся аж подкопченными. Дома такой эффект у меня получается, когда пеку так же баклажан прямо на сухой сковороде или прямо на поверхности электрической плиты😊 правда запах будет по всей квартире), а можно запекать в духовке, но уделите достаточно времени, чтобы мякоть не была излишне сочной", - объяснил судья "Мастер Шеф" Ярославский.
Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский накрывает запеченные баклажаны пленкой, дает им остыть и чистит от кожуры. К мякоти добавляет тахини, сеченый чеснок, лимонный сок, зелень кинзы и петрушки.
"Тахини - кунжутная паста. Если нет готовой можно взять кунжут, слегка поджарить его на сковороде и потом перетереть в ступке. Я добавлял сок лимона и соль, чтобы образовывалась прямо паста. А еще, думаю, что легко заменил бы кунжут на жареные семена подсолнечника, мне он к баклажану тоже очень нравится", - добавил "Мастер Шеф" Ярославский.
Чтобы вкус был нежнее, можно добавить несколько ложек густого йогурта и немножко молотой звезды, а также ароматное оливковое масло. Хорошо все перемешиваем – и баба гануш готов.
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