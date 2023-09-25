В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить грузинский соус сацебели.

"Пикантный соус с пылким грузинским характером будет настоящим наслаждением зимой. Мой рецепт необыкновенный за счет яблок. В меру острый, кисло-сладковатый и очень ароматный! Так что сохраняйте рецепт и покупайте продукты", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

томаты – 2,5 кг

перец болгарский – 1,5 кг

перец чили – 1-2 шт.

базилик – 30 г

яблоко – 250 г

кинза – 50 г

чеснок - 2 головки

соль – 2 ст.л. (35 ч)

сахар – 3 ст.л. (45 ч)

хмели сунели – 1 ст.л.

шафран имеретинский – 1 ч.л. (опционально)

Все овощи, яблоки и зелень моем. Из помидов вырезаем плодоножку, из перца и яблок удаляем семена, чистим чеснок. "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает все так, чтобы оно проходило в жерло мясорубки.

Пропускаем помидоры, перец болгарский и чили, яблоко, чеснок, кинзу и базилик через самое мелкое сито мясорубки.

Ставим полученное пюре на огонь и варим 20-25 минут. Затем "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова добавляет все специи (сахар, соль, хмели сунели, шафран) и варит соус еще 5 минут.

Разливаем готовый соус сацебели в стерилизованные банки, закручиваем стерилизованными крышками, переворачиваем банки вверх низом до охлаждения. Хранить банки, как и другую коннервацию, следует в темном месте.

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