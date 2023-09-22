Украинский хореограф и судья «Танцы со звездами» Влад Яма сообщил об очень важном событии в своей жизни.

Влад Яма, который сразу после полномасштабного вторжения России в Украину уехал в США, опубликовал на своей странице фото своей роскошной свадьбы.

Таким образом Влад Яма отметил годовщину свадьбы, которая состоялась еще 9 лет назад. Комментируя фото, Влад Яма отметили, что его брак счастливый.

"Так вот, где были эти 9 лет", - пошутил под фото стендап-комик, ведущий мероприятий и бывший сценарист "Квартала 95" и победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт.

Напомним, что Эллерт после полномасштабного вторжения также уехал в Америку, за что его, как и Влада Яму, не раз критиковали.

Реагируя на комментарий Эллерта, Влад Яма отметил: «Это только начало».

Влад Яма и его жена Лилия познакомились в 2007 году в одном из столичных ночных клубов.

И хотя Влад Яма уже тогда был звездой благодаря первому сезону шоу «Танцы со звездами», он признавался, что боялся подойти познакомиться с такой красавицей.

Сама Лилиана потом признавалась, что ничего не знала о популярности Влада Ямы, ведь телевизор был сломан.

Влад и Лилия Яма воспитывают сына Лео. Семья выехала в США.

"Я уехал сразу, очень быстро", - рассказывал Влад Яма о том, как ему удалось пересечь границу Украины после начала полномасштабной войны.

Последние новости Украины:

Победительница "Танцы со звездами" Санта Димопулос уехала из Украины в ОАЭ.

Также сообщалось, что Влад Яма заблокировал в соцсетях известного украинского ведущего.

Кроме того, Politeka.net писала, что Влад Яма показал себя на модном курорте.