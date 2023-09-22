Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая молчит о войне в Украине и продолжает жить и строить карьеру в РФ, имея украинский паспорт, снова стала причиной скандала. Звезда начала "искать русскую душу" в новом шоу на пропагандистском телевидении.

В телеграмм-канале "Боже, яке кончене" опубликовали анонс нового шоу о путешествиях, в котором Регина Тодоренко, очевидно, стала одной из ведущих. Вместе с соведущим Тимуром Родригезом телеведущая с украинским паспортом и одесским происхождением, будет колесить по РФ, пока Россия каждый день бомбит Украину, и Одессу в частности.

Конечно же, этот анонс не остался без внимания, украинцы, не сдерживая эмоций высказали свое возмущение в комментариях к видео:

"Пробила очередное дно".

"После этого ее только в навозную яму, пусть даже не думает сунуться в Украину".

"Когда доллар будет по 300 рублей, она начнет вспоминать, где закопала бутылки из "Орел и Решка".

"Мне кажется, что ею все ненужные дырки закрывают по телевидению. Тем более что деньги для нее не пахнут".

"Русская душа", мы ей вспомним, как придет время".

"Нигде она не спрятана, ее и не было. Бездушные ублюдки".

"Русская душа спрятана в пакете".

"Это можно считать, что она стала пропагандисткой?"

"Забрать гражданство у гниды, пусть с российским паспортом ездит по средней Азии".

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