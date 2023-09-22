На ютуб-канале "Голосу країни" появился фрагмент выпуска нового сезона, в котором показали историю певицы Александры Вдовиченко, которая является женой автора тик-ток хита "Чекає вдома" Андрея Вдовиченко. Собственно, девушка вышла на сцену проекта и исполнила эту трогательную композицию в своей интерпретации.

По словам Александры, она с детства занимается музыкой, и долго время пыталась пробиться на большую сцену. С мужем-гитаристом они познакомились еще в университете, и он всегда поддерживал жену в ее стремлении петь. А недавно Андрей Вдовиченко выпустил песню вместе с исполнителем YAKTAK, которая собрала десятки миллионов просмотров. И именно эту песню Александра выбрала для выступления на "Голосі країни".

Как оказалось, тренер-продюсер Иван Клименко знаком с Сашей, однако, он к ней не повернулся. Зато повернулись Надя Дорофеева и Артем Пивоваров. И именно Пивоварову отдала свое предпочтение участница, чему он очень обрадовался, так как они оба из Харькова.

Последние новости Украины:

Напомним, Alyosha неожиданно заговорила о разводе с Тарасом Тополей и их проблемах: "Иногда все накапливается".

Как сообщала Politeka, Данилко за границей погулял с российским шоуменом.

Также Politeka писала, что "Заберите у нее гражданство!": Приходько громко высмеяла певицу, отправившуюся в рф петь украинские песни.