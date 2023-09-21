Популярный украинский певец Виталий Козловский поделился новыми кадрами с передовой, успев даже немного позировать на новых фото.

Украинский певец Виталий Козловский, который в настоящее время находится в строю в Национальной гвардии, поделился в Инстаграм атмосферными кадрами.

Козловский уже продолжительное время служит в рядах Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Периодически он поддерживает контакт со своими поклонниками и делится реальной картиной военной службы.

Недавно Козловский опубликовал фотографии, на которых он виден на фоне уничтоженной военной техники, что стало последствием боевых действий не только на востоке Украины. Он распространил эти снимки через свои аккаунты в социальных сетях. Кроме того, певец поделился также фотографией, на которой он в военной форме играет с собакой.

"Оставлю это фото здесь, чтобы вы вспомнили обо мне. Несмотря на все, не забывайте улыбаться" - делится Козловский.

Ранее Козловский поделился на своей странице в Instagram видеозаписью, на которой он прошел посвящение в артиллеристы непосредственно на передовой. Его соратники провели для Козловского традиционный военный обряд.

В видео, опубликованном певцом, видно, как он самостоятельно сделал выстрел из артиллерийской установки, а затем прошел посвящение. По традиции, после выстрела, соратники артиста намазали его лицо сажей, предложили понюхать порох из нагретых гильз.

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Напомним, звезда "Голос страны" Даниэль Салем, служащий в ВСУ, неожиданно высказался о женщинах.

Как сообщала Politeka, Виталий Козловский показал, как изменилась его жизнь после получения повестки.

Также Politeka писала, что лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка ответил на критику его "развлечений" во время войны.