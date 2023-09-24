Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась простым и освежающим рецептом итальянского десерта "Тирамису с клубникой", который призван поднять настроение и придать освежающего вкуса вашему столу.
Вот как готовится клубничное тирамису по рецепту "Мастер Шефа" Литвиновой:
Ингредиенты:
- 12-15 палочек савоярди
Соус:
- 400 г клубники
- 5-6 листиков мяты
Крем:
- 500 г сыра Маскарпоне
- 6 желтков
- 300 г сливок (33% жирности)
- 200 г сахарной пудры
- 10 г ванильного сахара
Приготовление:
Взбейте сливки до образования плотной текстуры. Затем охладите их, покрыв пленкой, в холодильнике, пишет "Мастер Шеф" Литвинова.
Смешайте желтки с сахарной пудрой и хорошо перемешайте. Поставьте смесь на кипящую водяную баню и продолжайте перемешивать.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, измельчите клубнику до получения пюре. Затем залейте часть клубничного пюре в форму и обмакните савоярди в нем. Завершите, уложив обмоченное печенье в дне формы.
Покройте печенье оставшимся клубничным пюре и дайте печенью впитаться, советует далее "Мастер Шеф" Литвинова.
Размягчите сыр Маскарпоне вилкой и добавьте его в смесь с желтками, чтобы избежать комков. Затем внесите сахарную пудру и ванильный сахар и взбейте. Постепенно добавьте охлажденные сливки и тщательно перемешайте.
По желанию, вмешайте нарезанные листики мяты в массу. Затем слой крема выкладывается в форму.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, покройте форму пищевой пленкой и охладите в холодильнике на 2-3 часа.
Перед подачей, украсьте десерт порезанной клубникой и свежими листками мяты, как рекомендует Татьяна Литвинова.
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