Когда вы получаете букет свежих цветов важно знать, как сохранить их свежими и красивыми в течение большего времени. Добавление определенных ингредиентов в воду может помочь сохранить цветы в весе в течение длительного периода. В этой статье мы рассмотрим несколько полезных рекомендаций и ингредиентов, которые помогут сохранить цветы свежими и живыми.
Сахар служит источником энергии для цветов и может поддержать их внимание и питание. Добавьте одну-две чайные ложки сахара на каждые четыре чашки воды в вазе для цветов.
Лимонный сок и уксус помогают контролировать уровень кислотности в воде, что способствует питанию цветов. Добавьте 2-3 чайные ложки лимонного сока или белого уксуса на 4 чашки воды.
Аспирин помогает предотвратить рост бактерий в весе и обеспечивает лучшее всасывание воды цветами. Добавьте одну измельченную таблетку аспирина в воду вазы, прежде чем поставите туда цветы.
Несколько капель антисептика для рук может помочь предотвратить размножение бактерий в воде и обеспечить чистоту цветам.
Также перед тем, как поместить цветы в вазу, обязательно срежьте стебли под углом под теплой водой. Это поможет обеспечить лучшее всасывание воды и питательных веществ.
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