На ютуб-канале "Голосу країни" появился фрагмент выпуска нового сезона, в котором показали историю певицы Лады Тивончук из Ровно. Девушка вышла на сцену проекта и исполнила трогательную авторскую песню, в которую заложен глубокий смысл. И если тренеры весьма пассивно отреагировали на выступление Лады, то зрители в зале и в сети ее очень поддержали.

В промо-ролике перед выступлением Лада Тивончук рассказала, что она родом из Ровно, хотя последние годы жила в Киеве. Девушка призналась, что называет себя музыкальным волонтером, она много выступала для детей, для беженцев и для военных. Кроме того, Лада рассказала, что и в Украине, и за границей часто выходит играть свою музыку на улицах городов, чтобы собирать средства для военных и не только.

На сцене "Голосу країни" певица исполнила авторскую песню "Галактика". До последней секунды никто из тренеров не оборачивался к Ладе. И уже в самом конце свое кресло развернула Надя Дорофеева. Звезда рассказала, что увидела реакцию зрителей в зале на музыку Лады, поэтому решила развернуться к ней.

Надо сказать, что такую пассивную реакцию тренеров осудили и пользователи в комментариях к видео, там все дружно Ладу Тивончук поддержали:

"Шоу должно быть для таких, как Лада, а не для профессионалов. Дорофеева хорошо сделала, что повернулась. У девочки классный потенциал, и публика в восторге".

"Прекрасное выступление! Одно из самых сильных за первые три выпуска. Как-то неожиданно мало внимания от судей до Лады. Удачи дальше!".

"Слежу за Ладой почти год в Инстаграм. Она мое вдохновение, и настоящее воплощение украинской души – решительная, красивая, талантливая несокрушимая".

"Непонятная пассивная реакция жюри. Лада – очень талантливая и трудолюбивая девушка, уверенно идущая к своей цели. Буду болеть именно за нее! Удачи тебе, красавица!".

"Авторская песня – это всегда интересное, сразу другое отношение к исполнительнице. Считаю, что будет интересно".

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