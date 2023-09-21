Актриса, жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, Анна Саливанчук поделилась своими переживаниями после ракетного удара. Российские преступники в очередной раз нацелились на украинские города, инфраструктуру и дома мирных жителей.

Анна Саливанчук выразила свою озабоченность тем, что Россия провела агрессивные атаки на Украину в Международный день мира, который приходится на 21 сентября. Артистка призвала обратить внимание на значение этого дня, отметив, что в этот день важно проявить признательность украинским защитникам, которые отдают свои жизни в борьбе за нашу страну.

Саливанчук также выразила надежду на то, что мир придет в Украину как можно скорее и пожелала, чтобы мир стал неотъемлемой частью жизни каждого человека, проливая свет в конце темного периода и освещая путь к миру и победе.

«После такой ночи, взрывов, работы ПВО, только о и мире говорить. Сегодня это не только день мира, но и день благодарности нашим защитникам, и день памяти тех, кто уже не с нами на пути к этому столь желанному миру, хочу, чтобы в вашей жизни весь мир был мирным и даровал вам только свет в конце туннеля» - делится Саливанчук в Инстаграм.

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