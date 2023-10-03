Существуют способы запереть дверь без замка - эти советы помогут вам защитить двери квартир, ванных комнат, спален и даже входные двери без постоянного замка.

Замки – лучший способ защитить дверь, но если замок выходит из строя, если на двери нет замка или если вы не доверяете ситуации с замком в квартире или отеле, вы можете принять меры, чтобы обеспечить безопасность двери и дома.

Хотя лучшим решением является простая установка, смена ключа , ремонт или замена замка , мы также знаем несколько умных приемов для дверных замков, сделанных своими руками, которые помогут закрыть дверь без замка.

Ниже приведены быстрые временные решения, которые помогут вам хорошо выспаться ночью, не беспокоясь о своей безопасности.

Дверной ограничитель

Дверные ограничители обычно используются для предотвращения закрытия дверей, но когда дверной ограничитель размещается за дверью, открывающейся внутрь, он физически предотвращает открытие двери, даже если дверную ручку можно повернуть.

Это простой и эффективный метод, который поможет обезопасить дом, если дверной замок сломан. Однако он не будет работать на дверях, открывающихся наружу, и, приложив достаточную силу, злоумышленник сможет обойти дверной упор. Если у вас дверь, открывающаяся наружу, рассмотрите возможность использования дополнительного метода из этого списка для повышения безопасности.

Спинка стула

Если вам интересно, как забаррикадировать дверь, используя предметы, которые есть в вашем доме, не ищите дальше своей столовой: прочные стулья могут быть хорошим выбором, чтобы держать дверь закрытой, потому что их можно расположить под таким углом, что верхняя часть стула заклинивает. под дверную ручку, в то время как ножки стула прочно стоят на земле.

Это создает давление между дверью и полом вдоль спинки и ножек стула, не позволяя двери открыться. Спинка стула также может блокировать открывание вниз дверных ручек рычажного типа. Если ручку также можно повернуть вверх, чтобы открыть дверь, то этот метод не так полезен. В этом случае может быть хорошей идеей использовать ремень или веревку, чтобы привязать ручку рычага к стулу, предотвращая ее открытие вниз или вверх.

Ремень или веревка

Дверные ручки рычажного типа, как правило, легче запирать, чем дверные ручки , поскольку для ограничения физического движения ручки можно использовать ремень или веревку. Просто прикрепите один конец ремня или веревки к ручке, а другой – к неподвижному предмету. Рассмотрите возможность использования двух тросов, чтобы полностью предотвратить движение, когда ручка может открываться как вверх, так и вниз.

Ремень или кусок веревки также являются хорошим вариантом для фиксации открывающейся наружу двери, поскольку трос можно прикрепить к тяжелому предмету, например, к холодильнику или дивану. Для французских дверей оберните обе ручки тросом, не позволяя им открываться.

Портативный дверной замок

Эти полезные устройства отлично подходят для арендаторов и путешественников, которые не могут установить более постоянные решения. Как следует из названия, переносной дверной замок предназначен для использования и снятия по мере необходимости. Обычно они состоят из металлической детали, иногда называемой когтем, которая надевается на засов или защелку на существующей дверной ручке, и замка, который вставляется в коготь, чтобы предотвратить открытие двери. Однако эти замки неэффективны для дверей, открывающихся наружу.

Вилка

В крайнем случае, можно использовать простую вилку, чтобы временно запереть дверь, которая открывается внутрь. Чтобы закрепить дверь, согните зубцы вилки так, чтобы кончики зубцов вошли в дверную защелку, а остальная часть вилки могла удобно оставаться в зазоре между дверью и дверной коробкой, когда дверь закрыта. Откройте дверь и вытащите вилку, затем отломайте ручку вилки. Вставьте головку вилки обратно в дверную защелку, как и раньше, убедившись, что изогнутые зубцы надежно прикреплены к дверной защелке, затем закройте дверь. При закрытой двери проведите ручку вилки через зубцы, создавая горизонтальный барьер, не позволяющий двери открыться внутрь.

Дверной глушитель

Дверной глушитель — это простая альтернатива решениям, сделанным своими руками, для запирания двери без замка. Эти инструменты обычно состоят из регулируемой по высоте защитной планки с закругленным концом, предназначенной для плотного прилегания под дверной ручкой или дверной ручкой. На другом конце имеется мягкая ножка, которая плотно прилегает к полу и препятствует скольжению, создавая систему, которая оказывает давление на пол, если кто-то пытается открыть дверь внутрь.

Снять дверную ручку

Хотя это не лучший вариант для обеспечения безопасности двери, полное снятие дверной ручки представляет собой проблему для любого, кто пытается получить доступ к дому. Без ручки дверь невозможно открыть в традиционном смысле, хотя любой, кто заинтересован в использовании этого метода, должен иметь в виду, что при достаточном усилии и использовании одного или нескольких подручных инструментов дверной механизм можно повернуть даже без ручки. Возможно, лучше всего соединить этот вариант с другим временным дверным замком, например дверным упором или даже баррикадой.

Источник: bobvila.

Последние новости Украины:

Напомним о блекаутах, как правильно подготовиться: что купить и как согреться во время отключений.

Как сообщала Politeka, как избавиться от пятен на одежде: эффективные советы.

Также Politeka писала, как выбрать идеальный кухонный нож: советы и секреты от известного эксперта.