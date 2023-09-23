Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила полакомиться децептом итальянского сливового пирога, который обещает быть исключительно вкусным и изысканным. Этот десерт, по словам "Мастер Шефа" Литвиновой, представляет собой настоящее творение итальянской кулинарии, и она приглашает нас следовать ее инструкциям для создания этого великолепного блюда на своем Ютуб-канале.
Для приготовления заварного крема вам потребуются следующие компоненты:
- 500 мл молока
- 1 яйцо
- 100 г сахара
- 25 г кукурузного крахмала
- 8 г ванильного сахара
А для основы теста, используемого в этом рецепте, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предлагает следующие ингредиенты:
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 100 мл подсолнечного масла
- 380 г муки
- 10 г разрыхлителя
Чтобы приготовить начинку для пирога, вам потребуются 150-200 г слив.
Теперь перейдем к процессу приготовления. Для начала, давайте приготовим заварной крем. В сотейнике или кастрюле, используя миксер, хорошо перемешайте все ингредиенты для крема и поставьте на плиту, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Непрерывно помешивайте смесь, пока она не загустеет. Когда крем приобретет нужную консистенцию, варите его еще 2-3 минуты, затем снимите с огня. Готовый заварной крем перелейте в другую посуду и охладите в холодильнике или морозильнике.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, теперь давайте займемся приготовлением теста. В глубокой миске объедините яйца и сахар, затем добавьте подсолнечное масло и аккуратно вмешайте в смесь муку, предварительно смешанную с разрыхлителем. Хорошо перемешайте все ингредиенты, затем накройте миску и оставьте тесто на 20 минут.
Далее "Мастер Шеф" Литвинова советует, возьмите 1/4 часть теста, раскатайте его между двумя листами пергамента и уложите в форму с низкими бортами диаметром 26 см, чтобы создать аккуратный бортик. Оставшееся тесто разделите на тонкие колбаски, которые уложите на основу в виде кругов, как показано на видео, а в центре разместите небольшой колобок.
С помощью кондитерского мешка равномерно распределите заварной крем между кругами теста, а затем выложите сверху ломтики сливы, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Запекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут. За 10 минут до готовности посыпьте его смесью сахара и корицы, чтобы добавить аромата и вкуса.
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