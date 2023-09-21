Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 21 сентября 2023 года, советы, которые помогут Вам удачно провести этот день.

Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 21 сентября 2023 года, сегодня Солнце в Деве, а Луна в Стрельце.

Вот ваше чтение карт Таро на 21 сентября 2023 года с предсказанием для каждого знака зодиака в астрологии.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в четверг, 21 сентября 2023 года.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Королева Мечей.

Сегодня один из тех дней, когда ваша упрямая натура может взять над вами верх. Когда вы вытягиваете карту Таро Королева Мечей, это указывает на то, что у вас больше ума, чем мускулов, и вы, вероятно, слишком обдумываете ситуацию, вместо того чтобы подойти к ней со сбалансированной точки зрения. Сегодня вы опираетесь на свою энергию. Вы вынуждены что-то делать, и вы это сделаете, Овен. Вы будете!

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Колесница.

Что бы ни случилось сегодня, ты добьешься своей цели. Карта Таро Колесница ясно дает понять — сегодня будет подъем в гору, но вы также сможете выдержать его и довести дело до конца.

Возможно, вы не захотите заканчивать начатое. Вы можете даже задаться вопросом, стоят ли усилия результата; однако вы хотите сдержать свое обещание, поэтому доведете дело до конца.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Двойка Пентаклей.

Сегодняшний день полон противоречий и полярностей. Вы можете чувствовать одно, но действовать по-другому. Никто не поймет, что сегодня вы прячетесь за улыбкой и маской.

Дело в том, что вы знаете, и если вы когда-нибудь решите, что захотите снять его и поделиться своими горестями, есть люди, которым не все равно, и они захотят быть рядом с вами. Крепкие объятия!

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Дурак

Вам нравится, когда жизнь, кажется, открывает перед вами дверь. Сегодня вы спешите вперед, чтобы открыть следующий этап своей жизни.

Карта Таро «Дурак» указывает на то, что есть награда, которую можно получить. Все, что вам нужно сделать, это решить: то, что вы видите, — это то, что вы хотите.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Вы всегда видите светлую сторону ситуации. Ваш ультра-позитивный взгляд на жизнь передается другим и сегодня.

Вы готовы претендовать на свое место за столом и наслаждаться всеми благами, которые может предложить жизнь. Это будет отличный день, который станет еще лучше. Тяжелая работа – это то, что окупается. Вам повезло и повезло. Мир это твоя жемчужина!

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Солнце.

Все выглядит хорошо. Не о чем беспокоиться, даже если ваши переживания окажутся к лучшему.

Вы вступаете в золотую эпоху, когда все, что вы делаете, имеет сияние. Люди довольны вашей ролью в их жизни, и вы также испытываете чувство удовлетворения. Это счастливый день!

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Девятка Мечей.

Ты хочешь видеть всех счастливыми, но сегодня ты несешь на своих плечах бремя мира. Выздороветь практически невозможно.

Вы запутались и не знаете, как ориентироваться в этих водах. Вместо надежды вы чувствуете вину. Так что не позволяйте этому дню пройти, не обратившись к другу или кому-то, кто может быть рядом с вами.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Дьявол

У каждого из нас есть темная сторона, и сегодня именно она вас привлекает. У вас возникает искушение исследовать темные искусства.

От расширения вашего психического сознания до профессионального астрологического чтения. Сегодня вы чувствуете себя комфортно с Луной в вашем знаке. Для вас это ворота в глубины собственной души.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Посмотри на себя, Стрелец. В глубине души ты знал, что тебе предназначен этот момент. Пришло время заново изобрести себя.

Хотите стать карьеристкой? Хотите остаться дома и создать семью? Вам нужно принять важные решения, и сегодня у вас есть карта, предлагающая начать выбирать, что вы хотите, чтобы произошло в вашем будущем.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Туз Жезлов.

Вы известны своим невероятным трудолюбием, и когда вы видите Туза Жезлов, это означает, что вы готовы начать новую карьеру или какое-то путешествие. Если у вас есть видение компании, которую вы хотите создать, поздравляем, но также прилагаем все усилия. Вы вдохновляете и даете надежду другим, преследуя свои мечты.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей.

Ты друг для всех, но иногда именно тебе становится одиноко. Возможно, вы чувствуете нехватку времени на все дела, которые нужно сделать сегодня, и это может заставить вас чувствовать себя еще более изолированным. Сегодня будьте тем, кто протянет руку помощи другим. Вы не должны позволять прошлому определять вашу социальную жизнь в будущем; вы можете предпринять шаги для построения отношений, которые создадут прекрасное будущее и более яркий социальный календарь.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Двойка Кубков.

Впереди трудные времена. Эта карта Таро означает, что вам придется разобраться в себе и своем будущем. Вы можете не знать, какой путь выбрать или что будет отвлекать вас от работы; однако вам нужно начать всего с одного шага. Один шаг может изменить ваше будущее.

Источник: yourtango.

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