В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить большой дерун с сыром.

"Рекордный дерун, весом 140 кг, испекли в г. Коростень, на празднике еды. Там даже установили памятник деруну 🤩 Мой, конечно, не такой большой, но очень вкусный;)", — советует судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

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• Картофель – 500 г

• Сыр пармезан – 50 г

• Сливочное масло – 50 + 20 г

• Масло – 20 мл

• Соль – по вкусу

• Сметана – 30 г

• Зелень для презентации

• Лосось слабосоленый - 70 г

Картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво натирает на терке и выдавливает из него лишнюю жидкость.

Добавляем к тертому картофелю 50 г растопленного сливочного масла, солим и перемешиваем.

На разогретую сковороду со смесью 20 мл растительного масла и 20 г сливочного масла выкладываем большую часть картофельной массы и жарим на среднем огне 5 минут, затем накрываем крышкой и жарим еще 5 минут.

На картошку "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает тертый сыр, затем вторую часть картофеля, обжаривает 5 минут, переворачивает и жарит до готовности с другой стороны.

Подавать этот большой дерун лучше всего со сметаной и рыбой.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"Бооооооооожеее😍 Нет слов, одни эмоции😍";

"Это объедение 😋".

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