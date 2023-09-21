Певица Елена Тополя, которая сейчас собирается изменить свой сценический псевдоним Alyosha, в новом интервью Славе Демину рассказала, как относится к Алексею Потапенко (Потапу) и Ивану Дорну.

Демин спросил, не думает ли она, что за эти полтора года Потап и Дорн, с которыми Alyosha когда-то сотрудничала, потерялись и вряд ли смогут снова стать такими популярными, как раньше.

"Я думаю, что им это не надо. Я так чувствую. Я думаю, что ему это уже все надоело. По поводу Дорна я думаю, что он тоже имеет такое отношение к тому, что у него есть в карьере. Это такие люди очень специфичные.

Ну, скажем, я Потапа очень хорошо знаю, как мне кажется, как просто человека и его характер, его восприятие, отношение к работе, к людям, к команде, ко всему — что ему просто постоянно нужно менять какое-то направление. Он остается в музыке, но это другие, разные направления, то есть долго он не может в одном чем-то находиться", — заявила Alyosha.

Alyosha подчеркнула, что Иван Дорн, по ее мнению, вообще очень специфический человек.

"Это вообще такой очень-очень не похожий на других. И то, что в музыкальной сфере у него происходит, он так же ни на кого не похож. У него вообще свое такое чувство музыки, и я думаю, что у него есть свои слушатели, своя аудитория, и ему этого достаточно, потому что он делает то, что хочет делать", — добавила Alyosha.

Напомним, Alyosha восхитила редким фото их с Тарасом Тополей сыном-именником.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" узнал о желании жены Alyosha пойти на фронт.

Также Politeka писала, Alyosha рассказала о самом тяжелом выступлении во время вторжения.