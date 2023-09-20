Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал, как в Польше поставили на место скандальную блогершу украинского происхождения Софию Стужук.

"Звание "чмоня недели" на этот раз получает блогерша София Стужук. Дело в том, что вы мне много писали в личные сообщения в Instagram, что София решила приехать в Варшаву, чтобы провести спортивное мероприятие со своими подписчиками, но украинцы, которые сейчас находятся в Польше, не позволили этого сделать, они вышли с плакатами против Софии Стужук, которая уже давно показала свою пророссийскую позицию и до сих пор молчит о том, что происходит в Украине", - заявил Слава Демин.

Демин добавил, что Стужук продолжает торговать своими надуманными курсами, и оплата у нее именно в рублях.

"Но Софийка не поняла или не захотела понять, почему же украинцы сорвали ей встречу в Варшаве. Стужук считает, что ей все завидуют, представляете себе? Да, Софья, действительно, это зависть, зависть тому, как ты цинично продолжаешь делать вид, что в твоей родной Украине ничего не происходит", - объяснил Слава Демин.

Слава Демин подчеркнул, что самый большой вопрос у него к тем украинкам, которые до сих пор подписаны на Стужук и продолжают покупать ее курсы.

"По факту, это обычное инфоциганство, и вы отдаете деньги вот так просто в воздух. Если вы хотите чем-то мотивироваться просто, можно открыть интернет и найти много разных бесплатных способов. Но дело ваше и вашей совести, кого читать и кому платить деньги", – добавил ведущий.

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