В этот раз на своей странице в Instagram Виктория Булитко разместила забавное срамное видео вместе со своими коллегами по "Дизель шоу" Яной Глущенко и Юлией Мотрук.

"Мойте руки... и не только))", - написала Виктория Булитко под роликом, который она сняла в общественном туалете.

Сначала Виктория Булитко из "Дизель шоу" показала, как Яна Глущенко сушит руки сушилкой, а когда Глущенко отходит, то оказывается, что за ней стояла Юлия Мотрук с задранной футболкой и оттянутым поясом брюк и пыталась высушить пикантную зону.

"Юля!!!", - закричала Булитко, после чего Юлия Мотрук поправила одежду и скрылась.

Поклонники "Дизель шоу" в комментариях оценили новое видео от Виктории Булитко:

"хорошо, как Юля сушила это понятно, вопрос как и где она мыла (особенно как!!!?) 😂";

"А что? Гигиена прежде всего, где бы ты ни был 😂";

"все мы немного Юля";

"Вот это девочки без комплексов. Уважаю😍";

"Вот оказывается, почему женщины юбки редко носят";

"Юля как мистер Бин 😁".

Ранее Виктория Булитко рассказала поклонникам, что подхватила болезнь Лайма. Как оказалось, эту тяжелую инфекцию артистка подцепила от укуса клеща во время отдыха в Карпатах. Сначала звезда "Дизель шоу" легкомысленно отнеслась к укусу и даже сняла об этом забавное видео.

Через несколько недель, поддавшись уговорам коллег, Булитко все же сдала анализы, но ничего страшного они не показали. Спустя еще несколько дней актриса заметила сыпь на руках и ногах и уже серьезно забеспокоилась. Когда Виктория обратилась к врачу, ее направили на расширенный анализ на боррелиоз — и болезнь Лайма подтвердилась.

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