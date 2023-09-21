По ее словам, она сейчас избегает публичности в сети, потому что оказалась в эпицентре внимания.

Экс-жена Константина Войтенка Валентина Маринина продолжает делиться своими переживаниями в социальных сетях после обвинений в домашнем насилии в адрес актера. В своем последнем Instagram-посте экс-жена Войтенка поделилась облегчением, которое ощущает теперь.

В этой публикации Маринина описала, как изменилась ее жизнь после того, как она сделала публичное заявление о насилии, с которым она утверждает столкнулась со стороны Войтенко. В предыдущих сообщениях она также рассказывала о сложности этого решения и о том, что оно пришло через год после развода.

Сейчас экс-жена Войтенка избегает активной публичности в социальных сетях, так как оказалась в центре внимания. Ей также очень важна безопасность ее и ее дочери. Валентина подчеркнула, что рада, что наконец-то решилась на этот шаг, и описала огромное облегчение, которое она сейчас ощущает.

"У меня все в порядке. Было непросто. Некоторые спрашивают: "Чего ты так долго молчала?" Вроде "Где вы были эти 8 лет"? Не готова была делиться. Я живой человек. Мне нечего скрывать. И это такая легкость! Та печаль, которая жила внутри меня, рассеивается" - делится экс-жена Войтенка.

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