На своей странице в Instagram Лидия Таран, которая после полномасштабного вторжения рф переехала во Францию, решила похвастаться своими достижениями за последний год, а также сделала подборку кадров вместе с дочкой Василиной (чтобы посмотреть фото, пролистайте вниз).

Во-первых, Лидия Таран рассказала о своей учебе во Франции.

"Таки получилось сдать-пересдать экзамены и как-то довести до диплома М1. Это означает магистр по коммуникациям 1 степени) и это было бы совсем несложно. Если бы не было по французски. Написала мемуар, то есть такую ​​большую научную работу, она о новых вызовах украинских медиа под время войны. Это вообще было бы просто. Если бы опять-таки не было по французски 🙈. как и устная защита этого 186-страничного опуса", — пишет Лидия Таран.

Также Лидия Таран рассказала, что не забывает об "1+1": во Франции они почти год работали как корпункт и сделали много сюжетов.

"Ну еще детка Василинка 🤗 мой главный тролль. И успех🧐 Она больше всего гордится двумя месяцами пластовых лагерей в Карпатах- с друзьями и в палатках. А совсем не сданными круто переходными экзаменами в лицей. Опять же на французском", — поделилась Лидия Таран успехами дочери от шоумена Андрея Доманского, с которым они разошлись в 2010 году.

Лидия Таран добавила, что живет будто в нескольких параллельных реальностях, но с одним желанием, как и у всех украинцев, поэтому попросила поздравить ее любым донатом.

Последние новости Украины:

Катя Осадчая рассказала о браке с Горбуновым и почему теперь часто плачет.

Христина Соловий поделилась с украинцами трагической историей.

Сбежавший в США Эллерт из "Холостячки" высказался о Дмитрии Шепелеве в Мариуполе.