В этот раз на своей странице в Instagram Алла Мазур с "1+1" рассказала, что продолжает собирать средства в помощь 25-летнему Богдану Панчуку, который с первых дней полномасштабного вторжения защищал Украину на фронте, но в апреле получил страшное ранение обеих ног.

"Мои дорогие друзья и подписчики! Вы фантастические! Спасибо огромное всем, кто откликнулся на мою просьбу в день рождения и присоединился к сбору на спасение ноги нашего воина Богдана Панчука 🙏🙏🙏 Мир действительно тесный… Выяснилось, что он - земляк моей коллеги Наталии Мосейчук, заканчивал ту же школу в Бердичеве, что и она. И в результате мы просим помочь Богдану вместе", - подчеркнула Алла Мазур.

Алла Мазур добавила, что благодаря всем неравнодушным людям уже удалось собрать более миллиона гривен.

"Но время очень подгоняет. Левая нога Богдана после ранения в тяжелом состоянии. Если не сделать операцию в ближайшее время, может начаться заражение крови. А только на первую операцию из трех необходимых, которые готовы сделать в Испании - нужно около 2-х миллионов гривен. На все три – почти 71 тысяча евро", — объяснила Алла Мазур.

Защитник перенес уже несколько операций в Украине и Испании. С правой ногой ситуация лучше, но левая – под угрозой. Так что средства нужны, чтобы спасти и левую ступню героя.

"Но я верю: мы сможем. Потому что в наших руках сейчас судьба молодого парня. Который пошел защищать нас, рискуя жизнью. И снова хочет вернуться на фронт. И сейчас от наших усилий, от нашей сплоченности зависит: останется он полноценно на своих двоих - или нет. Мысль об этом не дает мне спать", - добавила Алла Мазур.

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