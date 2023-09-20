Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик сейчас служит в ВСУ, продемонстрировала, как она с умением совмещает свою карьеру и роль матери. Иногда Денисенко включает своего пятилетнего сына Андрея в свою профессиональную жизнь, позволяя ему присутствовать на ее рабочих мероприятиях.

Так, например, Денисенко поделилась в Instagram-stories моментом, когда она взяла с собой мальчика в студию, где проводилась озвучка мультфильма, и он интересно следил за процессом.

Однако некоторым из ее подписчиков показалось, что Наталка Денисенко уделяет недостаточно внимания своему сыну, а его присутствие на месте работы может быть неуместным. В ответ на это критические замечания актриса выразила свое мнение.

Как поделилась Денисенко, она прилагает усилия, чтобы сделать время вместе с сыном интересным и приятным. Они вместе наслаждались мороженым и горячим какао, а также имели возможность познакомиться с работой одного из крупнейших телеканалов страны.

"Это что выходит я плохая мама? Взять какао в кафе в одном из самых крутых телеканалов Украины. Есть мороженое и смотреть, как мама озвучивает мультики... Ужас, конечно", - иронично подметила Денисенко.

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