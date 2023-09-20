На сцене во время своего выступления на концерте, украинский певец и тренер "Голосу країни-13", Артем Пивоваров, пережил эмоциональный момент. Он обратил внимание на маленького парня из аудитории, который не мог сдержать слезы. Видео этого момента было опубликовано в его Instagram.

Пивоваров исполнял песню, когда заметил мальчика, который проявлял сильные эмоции. Артем Пивоваров решил подойти к нему и узнать, что произошло. Выяснилось, что мальчик потерял близкого человека, а данная песня имела особое значение для него. Пивоваров выслушал его историю и сам не смог удержать слез.

Пивоваров поделился своими мыслями, отметив, что человек, о котором помнишь с теплотой, оставил много положительных воспоминаний. Артем Пивоваров подчеркнул, что мужчины также могут выражать свои эмоции, и это является проявлением силы и мужества.

"Знаешь, говорят, что мужчины не плачут, но это неправда. Твое мужество и сила в том, что ты можешь проявлять свои эмоции. Впереди в твоей жизни будет много моментов, когда ты будешь разочаровываться в людях" - поделился Пивоваров.

Он поощрил мальчика, сказав, что в жизни будут моменты разочарования в людях, но именно такие эмоциональные переживания делают нас сильнее.

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