Победительница и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом пирога, для которого вообще не нужно возиться с тестом.

В этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить быстрый лимонный пирог с ягодами. Он очень нежный и ароматный и готовится очень легко.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

400 г теста фило

180 г сливочного масла

200 мл сливок жирностью 30-33%

цедра одного лимона

5 яиц

150 г сахара

малина

голубика

сахарная пудра (для декора)

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская растапливает сливочное масло.

"Берем один лист теста фило и смазываем его растопленным сливочным маслом. Накрываем еще одним листом теста фило. Сверху раскладываем ягоды: голубику и малину и складываем тесто. Берем круглую форму диаметром 25 см и скручиваем наше тесто улиткой", - объясняет звезда "Мастер Шеф" Глинская.

Сверху тесто нужно смазать сливочным маслом. Ставим основание в духовку, разогретую до 180 градусов, с конвекцией на 10 минут.

Чтобы приготовить заливку, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает яйца с сахаром, добавляет к ним сливки и перемешивает. Сюда же натираем цедру лимона и снова перемешиваем.

Затем достаем пирог из духовки и выливаем на него заливку, можно прямо на горячее тесто. Снова ставим пирог в духовку (180 градусов с конвекцией) на 30 минут.

"За 5 минут до готовности нужно вынуть пирог, выложить сверху свежие ягоды и допечь еще 5 минут. Вынимаем пирог, ждем пока он остынет и украшаем сахарной пудрой", - добавила "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

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