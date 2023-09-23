В этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить быстрый лимонный пирог с ягодами. Он очень нежный и ароматный и готовится очень легко.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

  • 400 г теста фило
  • 180 г сливочного масла
  • 200 мл сливок жирностью 30-33%
  • цедра одного лимона
  • 5 яиц
  • 150 г сахара
  • малина
  • голубика
  • сахарная пудра (для декора)

рецепт, "Мастер Шеф"

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская растапливает сливочное масло.

"Берем один лист теста фило и смазываем его растопленным сливочным маслом. Накрываем еще одним листом теста фило. Сверху раскладываем ягоды: голубику и малину и складываем тесто. Берем круглую форму диаметром 25 см и скручиваем наше тесто улиткой", - объясняет звезда "Мастер Шеф" Глинская.

рецепт, "Мастер Шеф"

Сверху тесто нужно смазать сливочным маслом. Ставим основание в духовку, разогретую до 180 градусов, с конвекцией на 10 минут.

Чтобы приготовить заливку, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает яйца с сахаром, добавляет к ним сливки и перемешивает. Сюда же натираем цедру лимона и снова перемешиваем.

Затем достаем пирог из духовки и выливаем на него заливку, можно прямо на горячее тесто. Снова ставим пирог в духовку (180 градусов с конвекцией) на 30 минут.

"За 5 минут до готовности нужно вынуть пирог, выложить сверху свежие ягоды и допечь еще 5 минут. Вынимаем пирог, ждем пока он остынет и украшаем сахарной пудрой", - добавила "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

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