В этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить быстрый лимонный пирог с ягодами. Он очень нежный и ароматный и готовится очень легко.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- 400 г теста фило
- 180 г сливочного масла
- 200 мл сливок жирностью 30-33%
- цедра одного лимона
- 5 яиц
- 150 г сахара
- малина
- голубика
- сахарная пудра (для декора)
Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская растапливает сливочное масло.
"Берем один лист теста фило и смазываем его растопленным сливочным маслом. Накрываем еще одним листом теста фило. Сверху раскладываем ягоды: голубику и малину и складываем тесто. Берем круглую форму диаметром 25 см и скручиваем наше тесто улиткой", - объясняет звезда "Мастер Шеф" Глинская.
Сверху тесто нужно смазать сливочным маслом. Ставим основание в духовку, разогретую до 180 градусов, с конвекцией на 10 минут.
Чтобы приготовить заливку, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает яйца с сахаром, добавляет к ним сливки и перемешивает. Сюда же натираем цедру лимона и снова перемешиваем.
Затем достаем пирог из духовки и выливаем на него заливку, можно прямо на горячее тесто. Снова ставим пирог в духовку (180 градусов с конвекцией) на 30 минут.
"За 5 минут до готовности нужно вынуть пирог, выложить сверху свежие ягоды и допечь еще 5 минут. Вынимаем пирог, ждем пока он остынет и украшаем сахарной пудрой", - добавила "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.
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