На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" написал рецепт изумительного сэндвича. Крок-месье - это великолепный французский бутерброд, который приготовить совсем несложно и при этом порадовать можно себя уже с утр. Известный "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился своим рецептом крок-месье.

Вам понадобятся следующие ингредиенты для крок-месье:

2 ломтика тостового хлеба

300 г моцареллы

50 г ветчины

30 г сливочного масла

20 г муки

100 мл молока

Соль и перец по вкусу

Зелень для украшения

И вот пошаговый рецепт приготовления крок-месье:

Сначала натрите моцареллу на терке и нарежьте два кусочка ветчины, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

На каждый ломтик тостового хлеба выложите немного натертой моцареллы, кусочек ветчины и еще немного моцареллы. Затем закройте этими ингредиентами вторым ломтиком хлеба.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, разогрейте сливочное масло на сковороде и обжаривайте сэндвич с обеих сторон до получения золотистой корки.

Готовьте соус бешамель. Для этого растопите сливочное масло в сотейнике, добавьте 20 г муки, соль и специи, и хорошо перемешайте. Затем добавьте 100 мл молока и активно перемешивайте, чтобы избежать комков в соусе, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавьте натертую моцареллу в соус и тщательно перемешайте до получения однородной массы. Соус готов.

Полейте сэндвич соусом бешамель и посыпьте натертой моцареллой.

Выпекайте крок-месье в разогретой до максимальной температуры духовке в течение 2-3 минут, пока не образуется аппетитная румяная корочка, подмечает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво также добавляет, для красивой подачи мелко нарежьте зелень и посыпьте ей ваш сэндвич.

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