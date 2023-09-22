Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась на Ютуб-канале, у каждой семьи обычно имеется проверенный рецепт для приготовления нежного и сочного шашлыка. Поэтому "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт, который, по ее мнению, сделает мясо настоящим хитом любого стола.

Этот шашлык, как утверждает "Мастер Шеф" Литвинова, можно готовить как на мангале, так и на шампурах. Толщину мяса следует выбирать в зависимости от способа приготовления.

Ингредиенты:

2 кг свинины (лучше всего взять ошеек);

2 упаковки специй для шашлыка или мяса;

500 г помидоров;

500 г репчатого лука;

Соль.

Приготовление:

Сначала следует приготовить соус для маринада. Для этого помидоры и лук репчатый следует измельчить в блендере до получения однородной массы. Этот соус придаст шашлыку неповторимый вкус и сочность, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

"Мастер Шеф" Литвинова также подмечает, чтобы шашлык получился нежным и сочным, мясо необходимо нарезать крупными кусками, поперек волокон. Лучше удалить из мяса лишние прожилки, чтобы оно стало более мягким.

Обволакиваем нарезанное мясо в специях и растительном масле, а затем добавляем приготовленный ранее соус. Для достижения наилучшего вкуса и аромата оставьте мясо мариноваться как минимум на 2-3 часа, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

После этого нанизываем мясо на шампуры (поперек волокон) и отправляем его готовиться на мангале.

"Мастер Шеф" Литвинова напоминает, следуя этому рецепту, вы сможете создать блюдо, которое точно порадует ваших гостей и станет настоящим хитом любого праздничного стола.

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