Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво дал рецепт курицы с соусом в "обновленном" варианте.

На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как сделать кое-что особенное на ужин. В одном из своих постов на Instagram Эктор Хименес-Браво описал блюдо, которое не только легендарно, но и настолько вкусно, что оно способно "снести с ног". Этот рецепт - курицы Cordon Bleu.

Для приготовления этого блюда вам потребуются следующие ингредиенты:

Ингредиенты:

2 куриных филе;

Сушеный чеснок;

Сушеный лук;

Соль;

Перец;

150 г ветчины (нарезанной ломтиками);

150 г сыра (нарезанного ломтиками).

Для панировки:

Мука;

Яйца;

Панировочные сухари.

Для соуса:

50 г муки;

50 г сливочного масла;

2 зубчика чеснока (мелко нарезанных);

500 мл молока;

50 г дижонской горчицы;

Черный перец и соль по вкусу;

70 г пармезана.

И вот как приготовить курицу Cordon Bleu:

Смешайте все специи и посыпьте ими куриное филе, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Нежно отбейте мясо, чтобы оно стало более плоским, но не слишком тонким, чтобы оставалось сочным.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, на середину каждого филе положите слои ветчины и сыра. Затем аккуратно скрутите филе в рулетик и заверните его в пленку так, чтобы оно сохраняло форму. Поставьте рулетики в холодильник на 30 минут, чтобы они застыли.

Пока рулетики остывают в холодильнике, подготовьте масло для жарки и материалы для панировки: муку, взбитые яйца и панировочные сухари.

Выньте рулетики из холодильника и обваляйте их в муке, затем в яйце и, наконец, в панировочных сухарях.

Обжаривайте рулетики на среднем огне в горячем масле до золотистой корки, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Теперь перейдем к приготовлению соуса для курицы Cordon Bleu:

В сотейнике растопите масло и обжарьте мелко нарезанный чеснок, но не долго.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво далее советует, добавьте муку и жарьте ее в масле до получения легкой золотистой окраски.

Постепенно влейте молоко, тщательно перемешивая массу, чтобы избежать образования комков. Соус должен загустеть.

По вкусу добавьте соль, перец и дижонскую горчицу. Затем полейте соусом приготовленную курицу Cordon Bleu.

Посыпьте блюдо тертым пармезаном, поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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