На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как сделать кое-что особенное на ужин. В одном из своих постов на Instagram Эктор Хименес-Браво описал блюдо, которое не только легендарно, но и настолько вкусно, что оно способно "снести с ног". Этот рецепт - курицы Cordon Bleu.
Для приготовления этого блюда вам потребуются следующие ингредиенты:
Ингредиенты:
- 2 куриных филе;
- Сушеный чеснок;
- Сушеный лук;
- Соль;
- Перец;
- 150 г ветчины (нарезанной ломтиками);
- 150 г сыра (нарезанного ломтиками).
Для панировки:
- Мука;
- Яйца;
- Панировочные сухари.
Для соуса:
- 50 г муки;
- 50 г сливочного масла;
- 2 зубчика чеснока (мелко нарезанных);
- 500 мл молока;
- 50 г дижонской горчицы;
- Черный перец и соль по вкусу;
- 70 г пармезана.
И вот как приготовить курицу Cordon Bleu:
Смешайте все специи и посыпьте ими куриное филе, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Нежно отбейте мясо, чтобы оно стало более плоским, но не слишком тонким, чтобы оставалось сочным.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, на середину каждого филе положите слои ветчины и сыра. Затем аккуратно скрутите филе в рулетик и заверните его в пленку так, чтобы оно сохраняло форму. Поставьте рулетики в холодильник на 30 минут, чтобы они застыли.
Пока рулетики остывают в холодильнике, подготовьте масло для жарки и материалы для панировки: муку, взбитые яйца и панировочные сухари.
Выньте рулетики из холодильника и обваляйте их в муке, затем в яйце и, наконец, в панировочных сухарях.
Обжаривайте рулетики на среднем огне в горячем масле до золотистой корки, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Теперь перейдем к приготовлению соуса для курицы Cordon Bleu:
В сотейнике растопите масло и обжарьте мелко нарезанный чеснок, но не долго.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво далее советует, добавьте муку и жарьте ее в масле до получения легкой золотистой окраски.
Постепенно влейте молоко, тщательно перемешивая массу, чтобы избежать образования комков. Соус должен загустеть.
По вкусу добавьте соль, перец и дижонскую горчицу. Затем полейте соусом приготовленную курицу Cordon Bleu.
Посыпьте блюдо тертым пармезаном, поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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