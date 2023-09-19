Известный комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий показал забавное видео про Кадырова на фоне слухов о его смерти.

Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в YouTube-shorts забавное видео, в котором пародирует Кадырова.

Стоит отметить, что это фрагмент одной из прошлых пародий, которые делал Юрий Великий на Кадырова. Эта тема заиграла новыми красками на фоне слухов о коме и даже о смерти Кадыров. В ролике Юрий Великий перевоплотился в образ Кадырова и играет со змей, рассказывая небылицы. И выглядит при этом очень правдоподобно и смешно.

Пользователи не оставили без внимания видео, которое показал Юрий Великий, и тут же принялись его комментирвоать:

"Был дикий дон, стал тихий дон".

"Лютый писэц… похоже самому дону пришел".

"Трофеи, они такие".

"Со смертью не играют, дон... Можно попасть к Кобзону, дон".

"Жаль Кадыров мозг трофейный не нашел".

"Основано на реальных событиях, дон".

"Кадыров отравился обычной водой. Он так боялся отравления, что вода превратилась в яд".

"После Пригожина Путин решил убрать Кадырова. Кто следующий?".

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