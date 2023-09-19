Известный телеведущий и бывший муж ведущей новостей Лидии Таран Андрей Доманский в свое время работал на телеканале "Интер" и других проектах, и продвигал пророссийские нарративы в украинском медиапространстве. После начала полномасштабного вторжения Андрей Доманский пугливо удалил соцсети и выехал из Украины.

Об этом в обзоре "Слава ПРО" рассказал ведущий и блогер Слава Демин.

По его словам, от общих знакомых он узнал, что Андрей Доманский законно выехал из Украины, так как имеет трех несовершеннолетних детей, и поселился в одной из стран Прибалтики.

"Андрей пропал из информационного пространства после начала полномасштабного вторжения, никакой информации о нем абсолютно нигде нет. Я даже написал Андрею с предложение сделать интервью для "Слава +", но он прочитал сообщение и не ответил. Но наши общие знакомые мне рассказали, что по их данным, Андрей уже давно выехал из страны. Потому что сейчас, во время полномасштабного вторжения ему, с его телевизионным прошлым здесь делать нечего", - рассказал Слава Демин.

Блогер напомнил, как Андрей Доманский с телеэкранов говорил: "Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников", во время концерта "Интера" к 9 мая.

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