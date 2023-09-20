Тина Кароль, популярная украинская певица, поделилась новым постом в Инстаграм, старясь привлечь внимание к своему творчеству и новой композиции. Как и ранее, для акцента Кароль выбрала короткое видео, записанное во время новой съемки.

Так, в этот раз перед публикой Кароль позировала в черном наряде, сделав акцент не на дизайнерском образе, а на фигуре. Свое видео Тина Кароль сопроводила строчками из собственной композиции, напоминая таким образом фанатам о ней после скандала, ранее возникшего с украинцами.

«Несколько раз пересмотрела; Как не сойти с ума от этой красоты?; Все еще похожа на девочку; такая хрупкая и нежная девочка; Ну как можно сочетать такую красоту, сексуальность и силу одновременно;».

Ранее для некоторых Тина Кароль осталась непонятой. В частности, украинцы выразили удивление по поводу наряда Тины Кароль, другие решили уточнить, какая же миссия у певицы.

В комментариях к сообщению Тины Кароль в итоге разразились скандалы, в которых одни отмечают, что Украина без помощи не справилась бы с врагом и нужно объединяться перед вызовами, другие же отмечают, что таким образом украинская певица хочет попасть на американский музыкальный рынок.

Последние новости Украины:

Экс-подопечная Тины Кароль объявилась с Меладзе.

Тина Кароль странно оправдалась за русскоязычные песни.

Также сообщалось, что Тина Кароль удивила откровенностью, показав не самые лучшие кадры из выступления.